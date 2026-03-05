Le fiamme divampano in appartamento in piena notte | paura in paese

Nella notte tra il 4 e il 5 marzo, alcuni residenti di Alba di Canazei hanno chiamato i Vigili del Fuoco a causa di un incendio scoppiato in un appartamento privato. Le fiamme hanno provocato paura tra gli abitanti del paese e hanno richiesto l’intervento delle squadre di soccorso per domare il rogo. L’incidente ha coinvolto un’unica abitazione della zona.

La tempestività dell’allarme lanciato e la rapidità dell’intervento dei vigili del fuoco hanno permesso di evitare il peggio È stata una nottata preoccupante quella tra il 4 e il 5 marzo per alcuni residenti di Alba di Canazei che hanno dovuto allertare i Vigili del Fuoco per un incendio che è divampato in un’abitazione privata. A causare il rogo, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato il surriscaldamento della canna fumaria. Sul posto sono intervenuti i volontari di Canazei e Campitello che, con un rapido intervento, hanno evitato il peggio riuscendo a contenere le fiamme prima che queste invadessero l’intero appartamento. Fondamentale – sottolineano gli operatori in una nota – è stata anche la tempestività con cui è stato dato l’allarme. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Le fiamme divampano sul tetto nel cuore della notte: paura in paeseUn incendio ha interessato nelle prime ore di oggi, sabato 13 dicembre, il tetto di un’abitazione a due piani nel comune di Calcinato, destando...

Le fiamme divampano dal tetto, paura in paese: ragazzo salvato dai vicini di casaIl giovane che vive nell’abitazione è stato svegliato dai vicini, allarmati dal fumo.

Tutti gli aggiornamenti su fiamme divampano.

Temi più discussi: Il balcone prende fuoco, le fiamme dilagano sul tetto; Tragedia ad Arzignano: incendio in casa, muore una donna; Carta sotto il portico avvolta dalle fiamme; Mercedes prende fuoco in corsa, conducente fugge dall’abitacolo.

Le fiamme divampano dal camino, devastato il tetto di una casa: due famiglie evacuateFumo nero visibile a chilometri di distanza. Ci sono volute diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile ... bresciatoday.it

Le fiamme divampano in un garage e scoppia l'incendio, coinvolti tre edifici (FOTO): paura nella notte, dopo l'allarme dei residenti scatta il massiccio intervento dei pompieriDRO. Ha coinvolto tre abitazioni il grosso incendio che è divampato nella notte a Pietramurata, frazione di Dro (QUI ARTICOLO): le fiamme sono divampate in un garage e si dono propagate, massiccio int ... ildolomiti.it

Le #fiamme divampano sul #balcone, #condominio invaso e avvolto dal fumo a #Domodossola - facebook.com facebook