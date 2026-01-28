Le fiamme divampano dal tetto paura in paese | ragazzo salvato dai vicini di casa

Questa mattina a Sovere le fiamme sono divampate dal tetto di una casa, creando panico tra i residenti. I vicini si sono subito mobilitati per aiutare un ragazzo rimasto intrappolato all’interno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze, ma la scena è stata intensa fin da subito. Fortunatamente, grazie all’intervento dei vicini, il giovane è stato messo in salvo prima che la situazione peggiorasse. La strada è rimasta chiusa per diverse ore mentre i pompieri spegnevano le fiamme e accertavano i

Il giovane che vive nell’abitazione è stato svegliato dai vicini, allarmati dal fumo. Nessun ferito, evacuate due famiglie Una mattinata iniziata con sirene e mezzi di soccorso quella di mercoledì 28 gennaio a Sovere, nell’Alto Sebino. Un incendio è divampato in un’abitazione di via Trento, nel centro storico del paese, coinvolgendo il tetto dell’edificio e rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti, insospettiti dal fumo che usciva dalla copertura della casa. Nell’appartamento vive un giovane, che è stato svegliato proprio dai vicini e ha potuto lasciare l’abitazione in tempo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Nelle prime ore di sabato 13 dicembre, un incendio ha interessato il tetto di un'abitazione nel centro di Calcinato, suscitando preoccupazione tra i residenti.

