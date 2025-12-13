Le fiamme divampano sul tetto nel cuore della notte | paura in paese

Nelle prime ore di sabato 13 dicembre, un incendio ha interessato il tetto di un’abitazione nel centro di Calcinato, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le fiamme hanno divampato nel cuore della notte, creando momenti di tensione e allerta nel paese. L’intervento dei vigili del fuoco ha contribuito a circoscrivere il rogo e limitare i danni.

Un incendio ha interessato nelle prime ore di oggi, sabato 13 dicembre, il tetto di un'abitazione a due piani nel comune di Calcinato, destando apprensione tra i residenti della zona. L'allarme è scattato alle 4.50, quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto la richiesta di.

