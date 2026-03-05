Le donne abruzzesi nell’assemblea costituente | Filmone Delli Castelli e Maria Agamben Federici

Le donne abruzzesi presenti nell’assemblea costituente sono Filmone Delli Castelli e Maria Agamben Federici. L’evento si tiene a Pescara, nella sala riunioni “G. Di Biase” del tribunale, alle ore 11 di oggi, 10 marzo 2026. L’incontro coinvolge figure femminili che hanno partecipato alla formazione della Costituzione italiana e si svolge in un contesto ufficiale.

Pescara – 10 Marzo 2026, ore 11 – Tribunale, Sala Riunioni "G. Di Biase" L'iniziativa si terrà il 10 marzo 2026, dalle ore 11.00 alle 13.00, presso l'Aula Riunioni "Giovanni Di Biase" del Tribunale di Pescara. Dopo i saluti istituzionali dell'Avv. Daniela Terreri, Vice-Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, dell'Avv. Chiara Sabatini, Segretaria della Fondazione Forum Aterni, e dell'Avv. Marco Pellegrini, Presidente del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Pescara, seguiranno gli interventi: "Il ruolo delle donne nell'Assemblea Costituente", a cura dell'Avv. Chiara Sabatini, Vice Presidente del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Pescara; "Il contributo dell'Onorevole Filomena Delli Castelli nella Costituente e nella storia politica italiana", a cura dell'Ing.