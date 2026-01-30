La Consulta Nazionale ha deciso il sistema elettorale per eleggere l’Assemblea Costituente. Mentre si avvicina il voto del 2 giugno, le donne si preparano a partecipare in modo più attivo. Roma si muove verso la definizione di nuove regole, con i cittadini che si avvicinano all’appuntamento che potrebbe cambiare il futuro del Paese.

ROMA – A pochi mesi dall’appuntamento degli italiani con la storia, quel 2 giugno di 80 anni fa, la Consulta Nazionale prosegue l’opera di costruzione dell’Italia sulle ceneri della seconda guerra mondiale. In Aula si accende il dibattito sul sistema elettorale da adottare per eleggere i componenti dell’Assemblea Costituente e su altri temi come l’obbligatorietà del voto. Gli italiani, tra l’altro, si preparano anche al suffragio universale. Tutti i cittadini aventi diritto, che hanno almeno 21 anni, potranno votare. Finalmente anche le donne. Carlo Sforza, Presidente della Consulta Nazionale, guida la discussione generale nell’Aula di Montecitorio dove, tra gli altri, intervengono Alfonso Rubilli, Alcide De Gasperi, Virgilio Nasi, Giovanni Battista Boeri, Paolo Cappa, Giovanni Cassandro e Luigi Einaudi, che il 12 maggio 1948 sarà il secondo Presidente della Repubblica Italiana, dopo Enrico De Nicola. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Nuovo episodio del podcast Camera. La Consulta Nazionale sceglie il sistema elettorale per eleggere l'Assemblea Costituente. Le donne si avvicinano al voto

