Un focus sull’impegno femminile Donne nell’Assemblea Costituente e in lotta per i diritti in Afghanistan

La presenza di 21 Madri Costituenti e di 21 donne afghane che combattono per i diritti ha ispirato una giornata dedicata alla memoria costituzionale e alla difesa delle donne. La manifestazione di Ferrara mette in luce il ruolo attivo delle donne nella storia e nella società attuale, con testimonianze che rivelano le difficoltà di chi lotta contro ogni forma di discriminazione di genere. La commemorazione si conclude con un momento di riflessione collettiva.

A Ferrara una giornata interamente dedicata alla memoria costituzionale e alla difesa dei diritti delle donne, nel segno di un doppio binario: 21 Madri Costituenti e 21 donne afghane che oggi lottano contro l’apartheid di genere. Venerdì 27 febbraio l’Assessorato alle Pari Opportunità promuove un’iniziativa che intreccia storia e attualità, con la presenza della giornalista e scrittrice Angela Iantosca. L’occasione è l’ottantesimo anniversario dell’ Assemblea Costituente. "Non è una ricorrenza formale – ha dichiarato l’assessora Angela Travagli – ma un momento che ci impone di ricordare il lungo e periglioso percorso che ha portato al diritto di voto alle donne, riconosciuto nel 1945 ed esercitato nel 1946. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un focus sull’impegno femminile . Donne nell’Assemblea Costituente e in lotta per i diritti in AfghanistanDue incontri organizzati dall’assessorato alle Pari Opportunità nella giornata di venerdì 27 febbraio. Nella mattinata, lectio magistralis a cura della giovane scrittrice e giornalista Angela Iantosca ... ilrestodelcarlino.it

