Iran l'analista | Le proteste non bastano il futuro potrebbe essere ancora più duro e meno libero
L’Iran si trova al centro di recenti proteste scaturite da una grave crisi economica, con inflazione elevata, svalutazione della moneta e scarsità di beni di prima necessità. La situazione evidenzia le difficoltà quotidiane della popolazione e le sfide che il Paese deve affrontare. Secondo gli analisti, le tensioni attuali potrebbero portare a un futuro ancora più complesso e meno libero.
L’Iran è attraversato da nuove proteste nate da una profonda crisi economica: inflazione, crollo della moneta e carenza di beni essenziali spingono la popolazione in strada. Le mobilitazioni riaprono interrogativi sulla tenuta del regime e sugli scenari futuri. L'analisi di Tiziano Marino, CeSPI. 🔗 Leggi su Fanpage.it
