Iran l’analista | Le proteste non bastano il futuro potrebbe essere ancora più duro e meno libero

L’Iran si trova nel mezzo di una crisi economica che ha portato a proteste diffuse, alimentate da inflazione, svalutazione della moneta e scarsità di beni di prima necessità. Questi eventi riflettono le difficoltà di una società in cerca di risposte, mentre analisti avvertono che, senza interventi concreti, il futuro potrebbe riservare ulteriori tensioni e restrizioni. La situazione richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le possibili evoluzioni.

TV israeliana ammette che Israele sta sostenendo i terroristi in Iran L’analista del Canale 14 della TV del regime israeliano, Tamir Morag: “Stasera su Canale 14 abbiamo parlato di: attori stranieri stanno armando i manifestanti in Iran con armi da fuoco vere, e facebook

“Dal 2022 la caduta del regime è il nodo centrale delle rivolte in Iran” Dialogo con un'analista iraniana, anonima: «La composizione sociale in termini di classe, etnia e generazione è più eterogenea rispetto a Donna Vita Libertà per la natura intersezionale del x.com

