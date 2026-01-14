Iran l’analista | Le proteste non bastano il futuro potrebbe essere ancora più duro e meno libero

L’Iran si trova nel mezzo di una crisi economica che ha portato a proteste diffuse, alimentate da inflazione, svalutazione della moneta e scarsità di beni di prima necessità. Questi eventi riflettono le difficoltà di una società in cerca di risposte, mentre analisti avvertono che, senza interventi concreti, il futuro potrebbe riservare ulteriori tensioni e restrizioni. La situazione richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le possibili evoluzioni.

L’Iran è attraversato da nuove proteste nate da una profonda crisi economica: inflazione, crollo della moneta e carenza di beni essenziali spingono la popolazione in strada. Le mobilitazioni riaprono interrogativi sulla tenuta del regime e sugli scenari futuri. L'analisi di Tiziano Marino, CeSPI. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

