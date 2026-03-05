LDA e AKA 7EVEN esce Poesie Clandestine | il pop si fa confidenza

LDA e AKA 7EVEN hanno pubblicato il loro primo album in collaborazione intitolato Poesie Clandestine. L’album è disponibile dal 6 marzo in tutti gli store digitali e in formato fisico, che include anche una versione autografata del CD. La pubblicazione segna l’unione tra i due artisti nel mondo della musica pop.

Cosa: Il primo album in collaborazione che segna l’unione artistica tra LDA e AKA 7EVEN.. Dove e Quando: Disponibile dal 6 marzo in tutti gli store digitali e in formato fisico (CD e CD autografato).. Perché: Un progetto nato dalla spontaneità di un’amicizia vera, che unisce la tradizione cantautorale italiana a sonorità moderne.. La musica italiana vive spesso di collaborazioni studiate a tavolino, ma ogni tanto accade che il cuore, ancor prima della strategia, prenda il sopravvento. È esattamente questo il caso di Poesie Clandestine, il primo album che vede LDA e AKA 7EVEN unire le forze in un progetto comune. A partire da venerdì 6 marzo, il disco arriva tra le mani dei fan, portando con sé l’energia di due tra le voci più promettenti della nuova scena urban-pop italiana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

