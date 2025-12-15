sanremo 2026 lda e aka 7even duettano in poesie clandestine

LDA e Aka 7even si preparano a partecipare alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano

LDA e Aka 7even saranno in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano Poesie Clandestine. LDA e Aka 7even, tra i protagonisti della nuova scena pop italiana e per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, saranno in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano Poesie Clandestine, da oggi in pre-order. Amici e reduci dalla partecipazione al talent di Amici di Maria De Filippi, tornano per la seconda volta sul palco dell’Ariston. LDA ha preso parte alla kermesse nel 2023 con Se poi domani, brano certificato Oro. Di recente ha pubblicato i singoli Shalla e Attimo eterno, che segnano una nuova fase R&B del giovane cantautore. Spettacolo.eu

LDA & Aka 7even con Poesie clandestine a Sanremo 2026

