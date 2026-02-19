Canzoni Sanremo 2026 Poesie clandestine di LDA e Aka 7even

LDA e Aka 7even, noti ex concorrenti di Amici, sono diventati anche coinquilini. La loro collaborazione si traduce in “Poesie clandestine”, una canzone che parlerà di Napoli e delle relazioni sentimentali. La scelta di portare questo brano a Sanremo 2026 nasce dall’amicizia tra i due artisti e dalla voglia di condividere storie personali. La canzone riflette le esperienze di vita di entrambi, mescolando emozioni e ricordi. La loro presenza al festival sta già attirando l’attenzione del pubblico.

Due ex Amici, due buoni coinquilini: l’accoppiata LDA-Aka 7even esiste anche fuori dal palco. Al Festival di Sanremo 2026, i due sono pronti a raccontare un pezzo della loro vita, tra l’amore per Napoli e quello per le donne. Portano un brano fresco e leggero, dal titolo Poesie clandestine, senza ombra di dubbio ballabile, che prova ad unire i ritmi latini a quelli partenopei. Entrambi sono in fase di ricostruzione artistica, in cerca di una vera identità e la partecipazione al Festival più importante d’Italia è una prova del loro volersi mettere in gioco. L’unione farà la forza? Poesie clandestine, il testo della canzone di LDA e Aka 7even. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

