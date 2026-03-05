Pagelle Lazio Atalanta pioggia di gol all’Olimpico! Pasalic croce e delizia bene Dele Bashiru I VOTI

All’Olimpico si è disputata la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, con una partita ricca di gol e intensità. I voti ai giocatori riflettono le prestazioni individuali, con Pasalic che ha segnato e avuto alti e bassi, mentre Dele Bashiru si è distinto per il suo rendimento. La sfida ha visto protagonisti i principali interpreti di entrambe le squadre.

Lazio-Atalanta 2-2, le pagelle: Dele Bashiru (7) tocco di classe, Pasalic (5,5) gol e grave errore, Maldini (6,5) assist non banaleLazio-Atalanta 2-2, termina in parità il primo atto della semifinale di Coppa Italia. Succede tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione poco entusiasmante. A inizio secondo ... Si deciderà tutto nella sfida di ritorno a Bergamo, nella settimana del 22 aprile: la finale di Coppa Italia non ha alcun piede dentro, perché Lazio e Atalanta pareggiano 2-2.