Accerchiano picchiano e rapinano due giovani a Brescia | cinque arresti due sono minori

Nella giornata del 17 gennaio 2025, cinque giovani, di cui due minorenni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Brescia in seguito a una rapina avvenuta presso la stazione dei pullman di via Solferino. L’intervento ha portato alla temporanea interruzione dell’episodio di violenza e al fermo dei responsabili.

Brescia, 17 gennaio 2025 – Cinque giovani, due dei quali minorenni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per una violenta rapina avvenuta alla stazione dei pullman in via Solferino a Brescia. Il gruppo ha aggredito e rapinato due pachistani di 25 e 29 anni, ferendone uno in modo serio. L'aggressione e la rapina. L'episodio si è verificato la sera di giovedì scorso. Le vittime, in attesa dell'autobus, sarebbero state avvicinate con un pretesto da degli sconosciuti e poi portate ai piani inferiori della stazione, dove sono state accerchiate e colpite con calci e pugni. Durante la violenza, i rapinatori si sono impossessati dei loro portafogli.

