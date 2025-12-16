Uccide la moglie che era costretta a letto per una malattia | dopo due anni il marito va a processo

Severino Sist, 78 anni di Fiume Veneto, è chiamato a rispondere di omicidio dopo aver ucciso la moglie Laura Pin, costretta a letto da una malattia. L'episodio, avvenuto due anni fa, ha suscitato grande attenzione e ora il caso si avvia a un processo per chiarire le responsabilità.

Severino Sist, 78 anni e originario di Fiume Veneto, andrà a processo con l'accusa di aver ucciso la moglie Laura Pin: l'avrebbe colpita più volte alla testa mentre lei non poteva difendersi perché costretta a letto per una malattia. Fanpage.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Uccide la moglie e scappa con i figli ricercato in tutta Italia - Vita in diretta 30092025

Uccide moglie malata e si suicida - Uccide la moglie, alle prese da anni una grave malattia, e poi si toglie la vita con la pistola che custodiva in casa. lagazzettadelmezzogiorno.it

Napoli, l'autodenuncia ai carabinieri: «Se non mi arrestate ucciderò mia moglie» - «Se non mi arrestate ucciderò mia moglie, ho provato adesso a passare da casa sua, non ho avuto risposta perché non c'era nessuno e sono venuto qui per riferirvi che se non mi arrestate ammazzerò mia ... ilmattino.it

Omicidio in Valcamonica, la moglie della vittima: “È stata una vendetta”. Olena, la titolare del bar: “È venuto qui per uccidere e vendicarsi del fatto che l’assassino non veniva mai fatto entrare nel locale” - facebook.com facebook