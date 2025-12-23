Controlli contro il lavoro nero a Castiglione di Sicilia | irregolarità nei cantieri edili

A Castiglione di Sicilia, Carabinieri e Ispettorato del Lavoro hanno condotto controlli congiunti nei cantieri edili per verificare il rispetto delle normative sul lavoro e la sicurezza. Le ispezioni mirano a individuare eventuali irregolarità e a promuovere un mercato del lavoro più trasparente e regolamentato, garantendo condizioni di lavoro corrette e sicure per tutti i lavoratori coinvolti.

Ispezioni congiunte di Carabinieri e Ispettorato del Lavoro. A Castiglione di Sicilia, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto del personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno effettuato una serie di controlli mirati al contrasto del lavoro nero e alla verifica delle condizioni di sicurezza nei cantieri. Le attività ispettive rientrano in un più ampio piano di interventi finalizzati alla tutela dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Irregolarità in un cantiere della frazione Verzella.

