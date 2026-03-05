Lavori in corso per il parcheggio di Porta Orvietana

TODI – Avanzano regolarmente i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di Porta Orvietana, a due passi dagli ascensori, con sbarco in via Termoli e, da lì, ai giardini Oberdan. Il primo stralcio verrà ultimato entro la fine del mese di marzo. Il secondo stralcio, invece, interesserà a seguire la parte più prossima alla rotonda di Porta Orvietana che sarà interessata da opere di riqualificazione della superficie e dei servizi. L'intervento nel complesso doterà la zona di ulteriori 100 posti auto, che andranno ad aggiungersi ai 250 già esistenti, entrambi serviti da un doppio sistema di risalita meccanizzato, caratterizzando l'area come principale hub al servizio della città.