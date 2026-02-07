Cade un albero sull’impianto di Porta Orvietana

Questa mattina a Todi, un albero si è abbattuto sull’impianto di risalita di Porta Orvietana. Il peso ha danneggiato la struttura, che ora risulta inutilizzabile. Nessuno si è fatto male, ma l’intervento delle squadre di emergenza è già in corso per mettere in sicurezza l’area.

TODI - Un albero è caduto, nella mattinata di ieri, sul vecchio impianto di risalita di Porta Orvietana, rendendolo nei fatti non funzionante. Almeno per il momento. Con ogni probabilità le piogge della notte hanno aggravato una situazione che per molte piante non è buona, tanto che fin dal giorno precedente la ditta incaricata stava provvedendo all’eliminazione di quelle in cattivo stato vegetativo lungo il viale che dalla Consolazione sale proprio ai giardini Oberdan. L’albero caduto è stato subito rimosso, mentre sono in corso dei controlli sopralluoghi per verificare i danni alla cabina e ai binari e per ripristinarne la funzionalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cade un albero sull’impianto di Porta Orvietana Approfondimenti su Todi Porta Orvietana Santa Croce sull'Arno: albero cade sulla strada e colpisce la gronda di un edificio #Santa-Croce-sull'Arno || Questa mattina a Santa Croce sull'Arno, un albero si è abbattuto sulla strada, danneggiando la gronda di un edificio. Berlinguer, la Palestina libera ma anche Don Alì: i sogni dei torinesi prendono vita sull'albero di Natale a Porta Nuova Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Todi Porta Orvietana Argomenti discussi: Roma, crolla un pino ai Fori Imperiali: tre feriti; Cade un albero sull’impianto di Porta Orvietana; Raffiche di Scirocco in Puglia: cade un albero sulla Maruggio-Manduria, danni a un'auto; Santa Croce sull'Arno: albero cade sulla strada e colpisce la gronda di un edificio. Cade un albero sull’impianto di Porta OrvietanaTODI - Un albero è caduto, nella mattinata di ieri, sul vecchio impianto di risalita di Porta Orvietana, rendendolo ... lanazione.it Cade un albero su via Apollodoro, anche stavolta tragedia sfiorataProbabilmente a causa del forte vento di questa notte, si è anche registrata la caduta di un albero nella parte alta di via Apollodoro. In realtà, la pianta si trovava all’interno del giardino condomi ... trcgiornale.it Corriere dell'Umbria lo stato dei cantieri nell'area di Porta Orvietana e dei Giardini pubblici facebook

