Corso di Porta Romana al via i lavori per abbattere le barriere architettoniche
Sono iniziati i lavori in corso di Porta Romana, tra l’incrocio con corso di Porta Romana e via Vaina, finalizzati a rimuovere le barriere architettoniche. L’intervento mira a migliorare la fruibilità e la sicurezza della strada, con attenzione particolare ai pedoni e alle persone con disabilità. Questi interventi rappresentano un passo importante per rendere l’area più accessibile e conforme alle esigenze di tutti.
