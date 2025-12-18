Barriere anti-rumore Lavori al via nel 2027

Nel 2027 prenderanno il via i lavori per le nuove barriere anti-rumore lungo la ferrovia di San Giuliano. Un intervento che mira a migliorare la qualità della vita dei residenti, riducendo l'inquinamento acustico e creando un ambiente più tranquillo e vivibile. I lavori si concluderanno nel 2029, segnando un importante passo avanti nella valorizzazione del territorio e nel rispetto delle esigenze della comunità.

© Ilgiorno.it - Barriere anti-rumore. Lavori al via nel 2027 Le barriere fonoassorbenti lungo la ferrovia, all’altezza di San Giuliano? I lavori per la loro costruzione partiranno nel 2027 e si concluderanno nel 2029. È quanto emerso nel corso dell’incontro "Risanamento acustico: il progetto definitivo delle barriere anti-rumore", ospitato ieri sera nella sala consiliare del Municipio. Presenti, tra i relatori, i tecnici di Rete ferroviaria italiana, l’ente che ha in capo l’intervento. Tra il pubblico i membri del comitato del Serenella, il quartiere interessato dal progetto, i cui residenti aspettano da anni quest’opera di mitigazione per schermare le abitazioni vicine alla ferrovia dal rumore dei treni in transito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Sos barriere anti-rumore: "Ostaggi di smog e caos" Leggi anche: Scattano i lavori anti-rumore sulla ferrovia: viabilità modificata in via Toscana Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Barriere anti-rumore. Lavori al via nel 2027; Reggio, ancora niente barriere antirumore per via Montale: “Grave impatto sulla salute mentale”; Chiusura notturna dello svincolo di Castellanza sulla A8 per lavori alle barriere antirumore; Lavori in A8 di notte, chiudono svincoli e tratte. Barriere anti-rumore. Lavori al via nel 2027 - Le barriere fonoassorbenti lungo la ferrovia, all’altezza di San Giuliano? ilgiorno.it

Barriere antirumore e di sicurezza: da stasera un'altra settimana di cantieri notturni sull'Autostrada dei Laghi - Saranno interessati dai lavori in particolare il tratto compreso tra l'allacciamento della Diramazione e Gallarate Nord verso Varese, quello tra Castellanza e l'allacciamento con la A36 sempre verso l ... varesenoi.it

Lavori sulle barriere antirumore, in A8 chiuso tre notti lo svincolo di Castellanza - Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, nelle tre notti di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, con orario 21:00- laprovinciadivarese.it

Barriere antirumore Piani di Bolzano-Rencio al via i lavori

Scopri tutta la cura racchiusa in ogni pannolino Babylino. Dal rivestimento morbidissimo in cotone alle barriere anti-perdite e alle barriere laterali elastiche, ogni dettaglio è pensato per mantenere il tuo bambino comodo, asciutto e felice - giorno e notte. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.