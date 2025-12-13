Barriere anti rumore sui binari Incontro in municipio con Rfi | Vogliamo delle risposte

Si tiene un incontro pubblico nel municipio con RFI per discutere delle barriere anti-rumore sui binari del quartiere Serenella. Dopo anni di attese e lavori promessi, cittadini e tecnici si confrontano per fare il punto sul programma di mitigazione acustica, sollecitando risposte e chiarimenti sulla realizzazione delle opere previste.

Quelle barriere anti-rumore attese da anni, e non ancora realizzate. Finalmente un incontro pubblico, alla presenza anche dei tecnici di Rete ferroviaria italiana, permetterà di fare il punto sull’annoso programma di mitigazione acustica nel quartiere Serenella. Un progetto del quale si parla da tempo, ma che stenta a decollare. Appuntamento mercoledì alle 18 in Municipio a San Giuliano, per un’assemblea-dibattito dal titolo "Risanamento acustico: progetto definitivo delle barriere anti-rumore". L’incontro vedrà la partecipazione dei rappresentanti di Rfi, nonché del sindaco di San Giuliano Marco Segala e degli assessori Andrea Garbellini (opere pubbliche), Alfio Catania (ambiente) e Daniele Castelgrande (trasporti). Ilgiorno.it

