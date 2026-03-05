Da oggi fino a domenica, la stazione di Bari centrale sarà interessata da lavori che comportano sospensioni e deviazioni dei treni. Rfi ha predisposto bus navetta per coprire le tratte interessate. Durante il fine settimana, alcune linee ferroviarie saranno temporaneamente sospese o spostate su percorsi alternativi. Le modifiche riguardano principalmente i collegamenti in entrata e uscita dalla stazione principale della città.

Da oggi a domenica la stazione di Bari centrale sarà interessata da importanti lavori (per un investimento economico complessivo di circa 120 milioni di euro), che hanno costretto Rfi a rimodulare l’offerta portando anche alla chiusura della stessa stazione nelle giornate di sabato e domenica. Gli interventi che dovranno essere realizzati riguardano il potenziamento tecnologico e infrastrutturale della stazione, che incidono non solo su Bari ma anche su tutte le altre stazioni presenti sulle linee interessate. I lavori per il raddoppio Nello specifico, gli interventi prevedono il completamento del raddoppio della linea Taranto – Bari in ingresso a Bari Centrale e le modifiche al piano del ferro della stazione, per consentire l'interscambio tra i diversi gestori afferenti alla stazione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lavori Bari Centrale oggi e weekend: guida completa a soppressioni, deviazioni e bus navetta

Un weekend critico: Ponte al Pino, stop ai treni a Firenze. Guida completa ai lavori, tutte le info (e i divieti)Firenze, 21 gennaio 2026 – Firenze si prepara ad un fine settimana complesso sul fronte della mobilità.

Messina: 3 anni di lavori in Via Camaro, deviazioni per bus linee 14Lavori in Via Camaro: Modifiche al Traffico e Deviazioni per le Linee 14 e 14 Bis a Messina Messina si prepara a una settimana di cambiamenti nella...

Approfondimenti e contenuti su Lavori Bari Centrale.

Temi più discussi: Lavori in stazione centrale a Bari, dal 5 all'8 marzo corse rivoluzionate: cancellazioni e variazioni; Treni, dal 5 all'8 marzo lavori a Bari centrale: stop a Frecce e Regionali. Ecco la mappa dei disagi; Lavori sui binari a Bari centrale, fermata soppressa per quattro giorni; La stazione di Bari chiusa tre giorni per lavori: deviazioni e cancellazioni. Stop ai treni ad alta velocità e Intercity.

Lavori alla stazione di Bari Centrale, cancellazioni e ritardi di Frecce e regionaliCantiere aperto dal 5 all'8 marzo per l'installazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato (Acc) per la gestione della circolazione ferroviaria e il completamento del raddoppio della linea per T ... tgcom24.mediaset.it

Treni, dal 5 all'8 marzo lavori a Bari centrale: stop a Frecce e Regionali. Ecco la mappa dei disagiL’installazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato (Acc) per la gestione della circolazione ferroviaria e il completamento del raddoppio della linea Bari-Taranto comporteranno lo stop alle fer ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Dal 5 all'8 marzo ci sarà una rimodulazione del servizio ferroviario in Puglia per i lavori di raddoppio della linea Bari-Taranto e il potenziamento tecnologico nella stazione di Bari centrale - facebook.com facebook

Bari Centrale: Modifiche alla circolazione per il completamento del raddoppio della linea Bari-Taranto e per lavori di potenziamento tecnologico rfi.it/it/news-e-medi… #Bari x.com