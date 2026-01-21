Un weekend critico | Ponte al Pino stop ai treni a Firenze Guida completa ai lavori tutte le info e i divieti

Un fine settimana di modifiche alla mobilità interesserà Firenze, con il ponte al Pino che sarà chiuso e sospensione dei servizi ferroviari. In questa guida si approfondiscono i lavori in corso, le eventuali restrizioni e le alternative disponibili, per aiutare residenti e visitatori a pianificare gli spostamenti durante il weekend. Ecco tutto quello che è importante sapere per affrontare senza inconvenienti questa fase di intervento.

Firenze, 21 gennaio 2026 – Firenze si prepara ad un fine settimana complesso sul fronte della mobilità. Tra le ore 15 di sabato 24 gennaio e le ore 15 di domenica 25 gennaio scatterà lo stop totale alla circolazione ferroviaria sulla direttrice nord-sud in corrispondenza di Campo di Marte, per consentire a Rfi di avviare una fase cruciale dei lavori di demolizione e ricostruzione del cavalcavia ferroviario noto come Ponte al Pino. Ventiquattro ore che cambieranno profondamente la geografia dei collegamenti ferroviari e urbani, con un impatto rilevante anche sul traffico cittadino, complicato dalla concomitanza con la partita Fiorentina–Cagliari allo stadio Franchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un weekend critico: Ponte al Pino, stop ai treni a Firenze. Guida completa ai lavori, tutte le info (e i divieti) Leggi anche: Stop ai treni tra Rifredi e Campo di Marte, circolazione sospesa nel nodo di Firenze per i lavori al Ponte al Pino Leggi anche: Firenze, maxi lavori di Ponte al Pino: nuovo cavalcaferrovia, i piani per lo stop di auto e treni La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Il weekend del Cinema Rosebud inizia con "The Smashing Machine" e "No Other Choice - Non c'è altra scelta". Sabato 10 gennaio, alle 15.30, il critico Roy Menarini vi aspetta con il corso " ", un percorso attraverso il cinema di Paul Thoma - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.