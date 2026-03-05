Lautaro pronto a tornare in campo | ecco la del rientro

L’attaccante dell’Inter si prepara a tornare in campo dopo circa due settimane di stop a causa di un infortunio muscolare. Le ultime settimane hanno richiesto cautela e attenzione, ma ora le sue condizioni sembrano migliorare e si avvicina la possibilità di rivederlo in allenamento con la squadra. Nessun dettaglio sui tempi esatti del suo rientro è stato ancora comunicato.

Le ultime settimane hanno imposto cautela a casa Inter: un infortunio muscolare ha tenuto l'attaccante lontano dal campo da circa due settimane, e il percorso di recupero procede con progressi concreti ma richiede una gestione attenta delle tempistiche. l'attenzione dello staff medico è centrata sull'evitare ricadute e garantire una ripresa stabile nel momento più opportuno. lo stato clinico di lautaro martinez è positivamente monitorato, con progressi che permittono di avanzare nel programma di recupero senza accelerare i tempi. si lavora con rigore sul piano fisico e sulla stabilità muscolare, mantenendo alta la concentrazione su una ripresa graduale e sicura.