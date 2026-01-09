Parità di genere ’certificata’ alla St | Un riconoscimento importante per incentivare le laureate Stem

STMicroelectronics ha ricevuto la certificazione di parità di genere, un riconoscimento che sostiene l’impegno dell’azienda nel promuovere la rappresentanza femminile nel settore STEM. Da oltre 30 anni, sostenibilità e responsabilità sociale sono valori fondamentali per ST, iniziati sotto la guida di Pasquale Pistorio. Questo risultato conferma l’importanza di creare un ambiente inclusivo e stimolante per tutte le laureate e professioniste del settore.

"La sostenibilità è un principio che ha guidato STMicroelectronics da almeno 30 anni, introdotto dal Pasquale Pistorio quando era ancora declinato come rispetto per l'ambiente e responsabilità sociale". Con queste parole Alberto Della Chiesa, amministratore delegato di St Italia, annuncia che la multinazionale dei semiconduttori con quartier generale ad Agrate ha ottenuto la certificazione per la parità di genere. Un risultato che riempie d'orgoglio il gruppo che solo in Brianza conta 5.500 dipendenti, per la difficoltà legata al fatto che le laureate Stem, in materie scientifiche, sono molte meno dei colleghi.

