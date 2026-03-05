Goggia si migliora in Val di Fassa Delago e Pirovano brillano Ortlieb fa il tempo migliore

Nella seconda fase di discesa libera a Val di Fassa, Goggia ha migliorato il suo tempo, mentre Delago e Pirovano si sono distinti con performance di rilievo. Ortlieb ha siglato il miglior risultato cronometrato della sessione. I risultati mostrano un andamento positivo per gli atleti in questa fase di gara.

La seconda sessione cronometrata della discesa libera di Val di Fassa fornisce segnali positivi per la squadra italiana, evidenziando un deciso miglioramento rispetto alle prove precedenti. Le prestazioni delle atlete testimoniano un incremento di competitività e determinazione, con alcune conferme importanti e nuove affermazioni. Tra le atlete italiane, **Nadia Delago** si distingue come la migliore rappresentante della Nazionale, con una prestazione che, anche considerando un errore nel salto di porta, la colloca in **terza posizione** a **22 centesimi** dal vantaggio. **Sofia Goggia** accelera rispetto alla giornata precedente e conclude in **ottavo posto**, con un tempo di **1:22. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Goggia si migliora in Val di Fassa, Delago e Pirovano brillano, Ortlieb fa il tempo migliore Goggia migliora nella seconda prova in Val di Fassa. Bene Nadia Delago e Pirovano, Ortlieb miglior tempoLa seconda prova cronometrata della discesa libera di Val di Fassa offre indicazioni confortanti per l’Italia. Sofia Goggia rallenta in Val di Fassa, Pirovano e Delago brillano, Stuhec in testaL'attenzione si concentra sulle competizioni di velocità in previsione della tappa di fine stagione della Coppa del Mondo femminile di sci alpino,... Altri aggiornamenti su Goggia si migliora in Val di Fassa.... Temi più discussi: Sci alpino: Sofia Goggia trionfa a Soldeu e allunga nella classifica di superG, Federica Brignone si migliora e centra la top-10; Presentata ad Itas la Coppa del Mondo sci alpino Val di Fassa; LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Stuhec è la più veloce. Nadia Delago migliore delle azzurre, Goggia non forza; Presentata la Coppa del Mondo in Val di Fassa: dal 6 all’8 marzo due discese e un superG. Goggia migliora nella seconda prova in Val di Fassa. Bene Nadia Delago e Pirovano, Ortlieb miglior tempoLa seconda prova cronometrata della discesa libera di Val di Fassa offre indicazioni confortanti per l'Italia. Sofia Goggia migliora rispetto a ieri e ... oasport.it LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Ortlieb svetta, Delago vola con salto di porta, 4a Pirovano, cresce GoggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.25 Si chiude qui la seconda prova della discesa. Miglior tempo di Nina Ortlieb. oasport.it Val di Fassa Ski World Cup - facebook.com facebook