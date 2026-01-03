Attacco Usa in Venezuela Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura | Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale governeremo fino alla transizione Machado | È l' ora della libertà

Gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare in Venezuela, portando alla cattura di Nicolás Maduro. Donald Trump ha condiviso una foto del leader venezuelano, affermando che è stata usata una forza senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale e che si procederà verso una transizione democratica. La notizia ha suscitato reazioni di vari attori politici, tra cui Machado, che ha dichiarato: «È l'ora della libertà».

Attacco Usa al Venezuela, Maduro e la moglie catturati e incriminati a New York. Caracas: "Civili morti nei raid" - Cbs: 'Trump ha ordinato attacchi da giorni, forze speciali Usa nel Paese'. adnkronos.com

L'attacco Usa, la cattura di Maduro, l'ipotesi Machado: cosa succede in Venezuela - Trump conferma l'operazione su vasta scala: «Portati fuori dal Paese». avvenire.it

Conferenza stampa di Donald Trump dopo l'attacco al Venezuela in diretta: ______ Live Donald Trump's press conference after the attack on Venezuela: - facebook.com facebook

Trump attacca il Venezuela, morti e feriti. Maduro e la moglie catturati e incriminati a New York. Ira di Mosca. La Ue: “Rispettare diritto internazionale” x.com

