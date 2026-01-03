Attacco Usa in Venezuela Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura | Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale governeremo fino alla transizione Machado | L' ora della libertà

Gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare nel Venezuela, portando alla cattura di Nicolás Maduro e della sua famiglia. Donald Trump ha condiviso una foto del leader venezuelano, affermando che è stata usata una forza senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale e annunciando un impegno per una transizione governativa. La notizia ha suscitato reazioni diverse, tra speranze di libertà e preoccupazioni internazionali.

Trump: "Maduro e la moglie ora affrontano la giustizia Usa, gestiremo noi il Venezuela". Meloni: "Intervento legittimo". Schlein: "Diritto internazionale violato" - Alle tensioni ancora aperte in Ucraina e alla fragile tregua in Medio Oriente si aggiunge ora un nuovo, delicatissimo fronte. affaritaliani.it

Venezuela, Trump: «Assalto senza precedenti, pronti a nuovo e più potente attacco se necessario». E posta la foto di Maduro in manette - Venezuela, forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. ilmessaggero.it

Conferenza stampa di Donald Trump dopo l'attacco al Venezuela in diretta: ______ Live Donald Trump's press conference after the attack on Venezuela: - facebook.com facebook

Trump attacca il Venezuela, morti e feriti. Maduro e la moglie catturati e incriminati a New York. Ira di Mosca. La Ue: “Rispettare diritto internazionale” x.com

