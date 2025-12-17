Sesto San Giovanni ragazzo accoltellato all’uscita da scuola | aggredito da tre coetanei

Uno scenario di fine giornata scolastica si trasforma in un episodio di violenza a Sesto San Giovanni, dove un ragazzo viene accoltellato all’uscita da scuola. Tre coetanei approfittano del caos degli studenti che si dispersano, creando il contesto perfetto per un’aggressione improvvisa e inaspettata. Un episodio che scuote la comunità e solleva domande sulla sicurezza e sul clima tra i giovani.

E' l'ora di uscita da scuola e il caos degli studenti che escono dalle aule dell'istituto tecnico industriale "De Nicola" di Sesto San Giovanni, crea la situazione ideale per colpire passando inosservati, o quasi. Una sola coltellata, un fendente profondo tre centimetri al fianco sinistro di un 18enne nato in Egitto e studente della stessa.

Sesto San Giovanni, spedizione punitiva all'uscita da scuola: in tre accoltellano studente 18enne ma è il bersaglio sbagliato - La vittima, un ragazzo egiziano, è stata trasportata d’urgenza al Niguarda. milano.corriere.it

Momenti concitati fuori da un liceo a Sesto San Giovanni: ferito un ragazzo di 18 anni - E' successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 dicembre, a Sesto San Giovanni, fuori dal complesso scolastico “De Nicola”, in via Saint Denis, dove ... settenews.it

L'agguato e i fendenti, poi la corsa al pronto soccorso. In codice rosso. Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato da tre giovani fuori dall’istituto De Nicola di via Saint Denis, a Sesto San Giovanni (hinterland nord di Milano), nel primo pomeriggio di mercoledì 1 - facebook.com facebook

