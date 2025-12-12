Aggredito da coetanei mentre giocava | 14enne in ospedale

Un adolescente di 14 anni è stato vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di coetanei durante un momento di gioco. La violenta lite ha causato al ragazzo contusioni e tumefazioni, con minacce di non parlare dell'accaduto. L'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei giovani e sulla diffusione della violenza tra i ragazzi.

Tempo di lettura: 2 minuti Spintoni calci e pugni con tanto di minacce se avesse parlato. Un adolescente di appela 14 anni ha riportato contusioni e tumefazioni dopo essere stato aggrediato da un branco di coetanei. Per lui 10 giorni di prognosi. « Ho appreso dell’episodio accaduto nei nostri Giardini De Curtis dalle Forze dell’Ordine che hanno richiesto di acquisire le immagini della videosorveglianza. Consapevole del fatto che sono in corso indagini per risalire agli autori di questo vile gesto non posso che esprimere solidarietà e vicinanza al ragazzo e alla sua famiglia in attesa che venga fatta luce e giustizia». Anteprima24.it

