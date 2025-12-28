Campobasso 15enne muore dopo un malore accusato durante le feste L’ipotesi dell’intossicazione alimentare

Una ragazza di 15 anni ha perso la vita presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove era stata ricoverata dopo aver accusato un malore durante le festività. L’ipotesi al momento considerata dalle autorità è quella di un’intossicazione alimentare. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questo tragico evento.

Una ragazza di 15 anni è morta la notte scorsa all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove era stata ricoverata a causa di un malore persistente da alcune ore. La giovane era stata trasferita in rianimazione nel corso della mattinata di ieri, a causa di un improvviso e grave peggioramento delle sue condizioni cliniche. In serata, purtroppo, riporta il quotidiano del Molise, è avvenuto il decesso. L'ipotesi dell'intossicazione alimentare. Si cerca di capire le circostanze che hanno portato alla morte. Si sospetta una intossicazione alimentare legata a del pesce consumato durante le feste, ma non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in corso accertamenti sanitari, tra cui l' autopsia, che è stata disposta nelle ultime ore.

