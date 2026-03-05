Latina si trova in lutto per la scomparsa di Giuseppe “Peppe” Zaccheo, fratello dell’ex sindaco della città. Zaccheo aveva 83 anni e la comunità lo ricorda come una figura nota e rispettata. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra i residenti e le persone che lo conoscevano. La città si unisce al dolore della famiglia in questo momento difficile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La comunità di Latina piange la scomparsa di Giuseppe “Peppe” Zaccheo, morto all’età di 83 anni. Nato a Sermoneta il 14 settembre 1942, era fratello dell’ex sindaco di Latina Vincenzo Zaccheo. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di Latina Scalo. Una vita dedicata alla famiglia. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona per bene, profondamente legata alla famiglia e guidata da un forte senso di responsabilità. Nel corso della sua vita ha sempre messo al centro gli affetti e l’attenzione verso gli altri, valori che hanno caratterizzato il suo percorso umano. Particolarmente forte era il legame con i nipoti Andrea e Irene, ai quali era profondamente affezionato e che rappresentavano per lui motivo di orgoglio e grande gioia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Latina in lutto per Giuseppe Zaccheo, fratello dell’ex sindaco; aveva 83 anni

È morto Mariano Rubinacci, lo stilista e sarto napoletano aveva 83 anniMariano Rubinacci lascia la moglie e i loro 4 figli, che portano avanti l'attività di famiglia.

Leggi anche: Morto Luigi Nicolais, l’ex ministro ed ex presidente del Cnr aveva 83 anni