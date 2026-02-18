È morto Mariano Rubinacci lo stilista e sarto napoletano aveva 83 anni
Mariano Rubinacci, noto stilista e sarto napoletano, è morto all’età di 83 anni a causa di una lunga malattia. Rubinacci era conosciuto per aver portato l’artigianato sartoriale napoletano in tutto il mondo, con negozi aperti in diverse città. La sua attività, fondata dal padre nel centro di Napoli, continua grazie alla famiglia. Lascia la moglie e quattro figli, che gestiscono ancora oggi il marchio di famiglia. La scomparsa di Rubinacci rappresenta una perdita significativa per il mondo della moda sartoriale italiana.
