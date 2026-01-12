È scomparso Luigi Nicolais, ex ministro e presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, all’età di 83 anni. Il suo funerale si svolgerà presso l’Università di Napoli Federico II, dove sarà allestita la camera ardente nell’Aula Pessina a partire dalle 15. La sua figura ha lasciato un'importante traccia nel panorama scientifico e istituzionale italiano.

© Lapresse.it - Morto Luigi Nicolais, l’ex ministro ed ex presidente del Cnr aveva 83 anni

