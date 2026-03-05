L'Aston Martin si smonta in pista | Alonso e Stroll rischiano danni permanenti alle mani

La scuderia di Formula 1 ha lanciato un allarme riguardo ai rischi per i piloti Alonso e Stroll, che potrebbero subire danni permanenti alle mani durante le sessioni di gara. A pochi giorni dal Gran Premio di Melbourne, sono state segnalate difficoltà legate alla “gestione” dell’Aston Martin in pista, con il rischio che le condizioni fisiche dei piloti possano peggiorare a causa di sollecitazioni eccessive.

Allarme shock della scuderia di F1 a pochi giorni dal Gran Premio di Melbourne che apre il Mondiale. Le sollecitazioni sono talmente violente da aver causato cedimento della batteria del sistema ibrido, il distacco di componenti strutturali come specchietti e fanali posteriori, danni diffusi a diversi elementi del pacchetto aerodinamico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stroll avverte: "La Aston Martin è più lenta, non solo per il motoreIn evoluzione continua, la AMR26 di Aston Martin è al centro di un percorso di sviluppo mirato a consolidare affidabilità, gestione termica e...

Disastro Aston Martin, Honda si difende: Danni alla batteria causati da vibrazioni anomaleI vertici della Honda spiegano le cause dei problemi di affidabilità all'esordio della nuova power unit F1 sull'Aston Martin di Adrian Newey ... formulapassion.it

Vibrazioni Aston Martin, Newey: Secondo Alonso oltre i 25 giri di fila si rischiano danni permanenti alle maniAdrian Newey ha rilasciato dichiarazioni preoccupanti circa le vibrazioni della Aston Martin che stanno mettendo ko le power unit Honda ... formulapassion.it

ASTON MARTIN, COMUNICATO CONGIUNTO DI NEWEY E WATANABE: “NON SIAMO DOVE VORREMMO ESSERE” Queste le parole di Newey: “Quello su cui abbiamo cercato di concentrarci è stato avere una base architetturale solida e valida. Penso che - facebook.com facebook

#AstonMartin, che guai! Newey, il progetto faraonico finora è fallimentare x.com