L'attrice di Lost Evangeline Lilly dopo l'incidente sulla spiaggia alle Hawaii | Ho danni cerebrali
Evangeline Lilly, nota attrice di Lost, ha condiviso con i fan i dettagli di un incidente avvenuto a maggio 2025 mentre si trovava su una spiaggia alle Hawaii. La stessa attrice ha riferito di aver riportato danni cerebrali a seguito di uno svenimento, chiarendo le conseguenze di quel episodio sulla sua salute.
