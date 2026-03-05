Larve della farina per ripulire i mangimi contaminati | premiata una giovane friulana

Una giovane ricercatrice friulana ha vinto il premio di laurea “Confagricoltura Donna Fvg” con uno studio sulle larve della farina utilizzate per trattare mangimi contaminati. La ricerca si concentra sull’impiego di queste larve per ripulire substrati agricoli inquinati, dimostrando l’interesse del settore per soluzioni innovative e sostenibili. La premiazione si è svolta durante un evento dedicato alle giovani innovatrici del settore agricolo.

Una ricerca che guarda alle potenzialità delle larve della farina per trattare substrati agricoli contaminati ha conquistato la prima edizione del premio di laurea “Confagricoltura Donna Fvg”, dedicato alle giovani ricercatrici impegnate nei temi dell’innovazione e della sostenibilità nel settore agricolo e forestale. A vincere il riconoscimento, del valore di mille euro, è Alessia De Giorgi, originaria di Reana del Rojale, laureata magistrale con 110 e lode in Allevamento e benessere animale all’Università di Udine. La giovane aveva già conseguito la laurea triennale in Allevamento e salute animale nello stesso Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’ateneo friulano. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Panettone con farina di grillo in arrivo per Natale, dolce prodotto da azienda “Small Giants”, presente anche variante con larve croccanti al saleSecondo i produttori, il sapore ricorda quello di un panettone all’orzo, “con note tostate e una morbidezza avvolgente”.

