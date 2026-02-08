Nuoto pinnato | Lara Pelliccia premiata al CONI una giovane atleta toscana vola verso nuovi traguardi

Lara Pelliccia, giovane atleta toscana di nuoto pinnato, ha ricevuto un premio al CONI durante una cerimonia a Roma. La ragazza, già nota a livello nazionale, ora si prepara a nuovi obiettivi.

Lara Pelliccia, giovane promessa del nuoto pinnato, si è distinta a livello nazionale, ricevendo un prestigioso riconoscimento al merito sportivo durante una cerimonia tenutasi nel Salone d’Onore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) a Roma. La cerimonia, svoltasi il 7 febbraio 2026, ha celebrato 127 atleti provenienti da diverse discipline rientranti nella Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee (Fipsas), una federazione che vanta un numero significativo di tesserati e un palmarès di medaglie invidiabile. La giovane atleta carrarese, in rappresentanza della vivace comunità sportiva apuana, ha ricevuto l’onorificenza insieme ad altre atlete toscane di spicco, tra cui Silvia Belli.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Lara Pelliccia

Volotea chiude il 2025 con risultati record.

La squadra italiana di Kayak Fishing, guidata da Arcangelo Antelmi, ha vinto un premio al Coni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lara Pelliccia

Argomenti discussi: Nuoto pinnato, successo per l'apuana Lara Pelliccia: premio al merito sportivo nella Capitale.

Nuoto pinnato, successo per l’apuana Lara Pelliccia: premio al merito sportivo nella capitaleNuoto pinnato, successo per l’apuana Lara Pelliccia: premio al merito sportivo nella Capitale ... msn.com

Nuoto pinnato, la Formula 1 degli sport acquatici: campioni e curiositàSi muove in acqua come un delfino: ondulazione del corpo, spinta simultanea delle gambe sulla monopinna e braccia distese, immobili, sopra la testa a fendere l’acqua per ottenere la massima velocità. gazzetta.it

Diva in pelliccia: come una star anni '60 . Giacca smanicata in pelliccia (di seconda mano, quindi una scelta sostenibile e responsabile. Non si tratta di uccidere un animale per la vanità di indossare una giacca nuova ma di evitare che capi già esistenti finisca facebook