Nuoto pinnato | Lara Pelliccia premiata al CONI una giovane atleta toscana vola verso nuovi traguardi
Lara Pelliccia, giovane atleta toscana di nuoto pinnato, ha ricevuto un premio al CONI durante una cerimonia a Roma. La ragazza, già nota a livello nazionale, ora si prepara a nuovi obiettivi.
Lara Pelliccia, giovane promessa del nuoto pinnato, si è distinta a livello nazionale, ricevendo un prestigioso riconoscimento al merito sportivo durante una cerimonia tenutasi nel Salone d’Onore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) a Roma. La cerimonia, svoltasi il 7 febbraio 2026, ha celebrato 127 atleti provenienti da diverse discipline rientranti nella Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee (Fipsas), una federazione che vanta un numero significativo di tesserati e un palmarès di medaglie invidiabile. La giovane atleta carrarese, in rappresentanza della vivace comunità sportiva apuana, ha ricevuto l’onorificenza insieme ad altre atlete toscane di spicco, tra cui Silvia Belli.🔗 Leggi su Ameve.eu
