Panettone con farina di grillo in arrivo per Natale dolce prodotto da azienda Small Giants presente anche variante con larve croccanti al sale

Ilgiornaleditalia.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del Natale, arriva il panettone innovativo di “Small Giants” realizzato con farina di grillo. Disponibile anche in una versione con larve croccanti al sale, questa novità gastronomica unisce sostenibilità e gusto, offrendo un dolce dal sapore simile a quello dell’orzo, con note tostate e una consistenza morbida.

Secondo i produttori, il sapore ricorda quello di un panettone all’orzo, “con note tostate e una morbidezza avvolgente”. Dentro, però, c’è un ingrediente che non passa inosservato: la farina di grillo Arriva sulle tavole delle feste una novità destinata a far discutere: il panettone con farin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

panettone con farina di grillo in arrivo per natale dolce prodotto da azienda small giants presente anche variante con larve croccanti al sale

© Ilgiornaleditalia.it - Panettone con farina di grillo in arrivo per Natale, dolce prodotto da azienda “Small Giants”, presente anche variante con larve croccanti al sale

panettone farina grillo arrivoPer Natale arriva il panettone con farina di grillo - Il prodotto, lanciato dall’azienda Small Giants, contiene proteine alternative che nutrono l’organismo e favoriscono la sostenibilità ambientale ... Segnala repubblica.it

Panettone alla farina di grillo (con grilli caramellati): “Così gioco con le ricette della tradizione” - Pinerolo (Torino), 23 novembre 2024 – Per il Natale 2024 ecco il primo panettone alla farina di grillo – e con i grilli caramellati – è stato inventato dall’Antica pasticceria Castino di Pinerolo ... Da quotidiano.net