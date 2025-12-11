Panettone con farina di grillo in arrivo per Natale dolce prodotto da azienda Small Giants presente anche variante con larve croccanti al sale
In vista del Natale, arriva il panettone innovativo di “Small Giants” realizzato con farina di grillo. Disponibile anche in una versione con larve croccanti al sale, questa novità gastronomica unisce sostenibilità e gusto, offrendo un dolce dal sapore simile a quello dell’orzo, con note tostate e una consistenza morbida.
Secondo i produttori, il sapore ricorda quello di un panettone all’orzo, “con note tostate e una morbidezza avvolgente”. Dentro, però, c’è un ingrediente che non passa inosservato: la farina di grillo Arriva sulle tavole delle feste una novità destinata a far discutere: il panettone con farin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
PANETTONE ULTRA LIGHT – ricetta semplice e più leggera del classico! Ingredienti (per 1 panettone piccolo): • 250 g farina 0 • 40 g whey (vaniglia o neutre) • 30 g eritritolo • 1 uovo + 1 albume • 50 ml latte (vegetale o vaccino) • 30 g olio di cocco o burro lig - facebook.com Vai su Facebook
Per Natale arriva il panettone con farina di grillo - Il prodotto, lanciato dall’azienda Small Giants, contiene proteine alternative che nutrono l’organismo e favoriscono la sostenibilità ambientale ... Segnala repubblica.it
Panettone alla farina di grillo (con grilli caramellati): “Così gioco con le ricette della tradizione” - Pinerolo (Torino), 23 novembre 2024 – Per il Natale 2024 ecco il primo panettone alla farina di grillo – e con i grilli caramellati – è stato inventato dall’Antica pasticceria Castino di Pinerolo ... Da quotidiano.net