Nel giardino di Jane Austen la botanica che diventa narrazione | Letteratura natura e arte Regency
Nel giardino di Jane Austen di Molly Williams edito Aboca Edizioni è un prezioso e pregiato volume curato con l’eleganza editoriale che contraddistingue la casa editrice toscana: un viaggio sensoriale e incantato attraverso radure, piante, fiori e prati che hanno influenzato la vita e l’immaginario letterario della scrittrice inglese. In un’epoca in cui la natura si dissolve nella sempre più presente tecnologia, l’autrice del libro costruisce un itinerario che mescola ricerca storica, osservazione botanica e riflessione letteraria. Non si tratta di un elenco di piante né di un manuale di botanica; lo spazio verde diventa luogo di emancipazione femminile e lente critica, oltre che di rifugio emotivo. Metropolitanmagazine.it
Creating A Jane Austen Inspired Garden
Nel giardino di Jane Austen. Tour botanico dei suoi grandi classici - Entrate nel Giardino di Jane Austen e lasciatevi conquistare dal delizioso incontro tra letteratura e giardinaggio. illibraio.it
Jane Austen, 250 anni e non sentirli - Su Il Bo Live una selezione di saggi, un itinerario di letture, ascolti e visioni cinematografiche per ritrova ... ilbolive.unipd.it
Con delicata ferocia e aristocratica immediatezza, nella poesia di Jane Kenyon, finora inedita in Italia, risplende la singolarità della grande letteratura americana: “Bianche peonie fioriscono lungo il porticato effondono luce mentre il residuo giardino si eclissa. - facebook.com facebook