Nel giardino di Jane Austen la botanica che diventa narrazione | Letteratura natura e arte Regency

Nel giardino di Jane Austen di Molly Williams edito Aboca Edizioni è un prezioso e pregiato volume curato con l’eleganza editoriale che contraddistingue la casa editrice toscana: un viaggio sensoriale e incantato attraverso radure, piante, fiori e prati che hanno influenzato la vita e l’immaginario letterario della scrittrice inglese. In un’epoca in cui la natura si dissolve nella sempre più presente tecnologia, l’autrice del libro costruisce un itinerario che mescola ricerca storica, osservazione botanica e riflessione letteraria. Non si tratta di un elenco di piante né di un manuale di botanica; lo spazio verde diventa luogo di emancipazione femminile e lente critica, oltre che di rifugio emotivo. Metropolitanmagazine.it

