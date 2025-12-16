due secoli e mezzo fa nasceva jane austen una scrittrice in grado di descrivere la condizione femminile in modo straordinariamente attuale

Nata due secoli e mezzo fa, Jane Austen è diventata un'icona letteraria grazie alla sua capacità di riflettere la condizione femminile in modo sorprendentemente attuale. I suoi personaggi e le sue storie, pur essendo ambientati in epoche passate, continuano a parlare al nostro tempo, offrendo spunti di riflessione sulla società, i ruoli di genere e i valori umani.

J ane Austen è l’autrice che tutti conosciamo anche senza averne mai letto i libri. I suoi iconici personaggi hanno viaggiato nel tempo e parlano al presente con sagacia e spirito critico di noi, di come eravamo e di come siamo ancora. È tra le autrici più amate dalla Gen Z. Scrisse in tutto 6 romanzi, apprezzati anche da Virginia Woolf per lucidità e ironia. Jane Austen Festival: a Bath la magia dell’epoca Regency X Leggi anche › Perché Jane Austen, nata il 16 dicembre di 250 anni fa, è così attuale (e “Bridgerton” no) Imperitura fonte di ispirazione per il cinema e la letteratura contemporanea, visse una vita apparentemente monotona ma scrisse di relazioni, di aspettative sociali, di donne che cercano spazio e autonomia in un mondo che le limita, e lo fece in modo sorprendentemente moderno. Iodonna.it

