San Valentino | guida astronomica nel cielo degli innamorati al Museo Archeologico Nazionale

Questa sera al Museo Archeologico Nazionale si parla di stelle e di come il cielo ha accompagnato gli innamorati nel tempo. Una guida astronomica aiuterà i visitatori a scoprire i segreti delle costellazioni e dei pianeti, legati alle storie d’amore di ieri e di oggi. Un appuntamento che unisce scienza e passione, per chi vuole conoscere meglio il cielo sopra di noi.

Il cielo è da sempre uno dei grandi palcoscenici dell’amore umano. Le stelle hanno ispirato racconti, leggende e simboli, ma sono anche oggetti fisici, governati da leggi precise e affascinanti. Ogni costellazione custodisce una storia: amori impossibili, legami indissolubili, metamorfosi nate dal desiderio o dalla fuga. Durante l’incontro, questi racconti prenderanno forma accanto alle spiegazioni scientifiche, mostrando come il cielo sia un archivio di emozioni e conoscenze. La scienza, a sua volta, offre immagini dell’amore diverse ma altrettanto potenti. Le stelle binarie sono coppie che orbitano insieme per milioni o miliardi di anni, legate da una forza invisibile: la gravità.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Domenica al Museo Archeologico di Priverno si è celebrato San Valentino con un evento dedicato agli antichi amori romani.

Molti preferiscono passare il weekend di San Valentino in solitaria, lontano dalle feste e dai regali.

