Un viaggio tra fantasy psicologia e filosofia dell’anima | Valentina Azzini presenta il libro Cerebro

Il Centro Gem di Feletto Umberto ospiterà giovedì 15 gennaio alle 20:30 la presentazione del libro

Un appuntamento imperdibile che unisce arte, simbolismo e introspezione: il Centro Gem, in via Canova 13 a Feletto Umberto, ospiterà la presentazione del nuovo libro di Valentina Azzini Cerebro - Il regno delle maghe e dei guerrieri, giovedì 15 gennaio alle 20:30. Pubblicato da Editoriale Giorgio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Quando arte e parola si incontrano: Valentina Azzini presenta "Cerebro" alla Galleria FARè

Leggi anche: Pucci Scafidi presenta il libro“Eolie - tra venti e silenzi”: viaggio emozionale nell’arcipelago

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

‘Il Viaggio Meraviglioso. Tra scienza e filosofia” a Palazzo della Albere, Trento - Tra scienza e filosofia” è un progetto nato da un’idea di Stefano Zecchi e curato da Beatrice Mosca, che nelle sale al primo piano del Palazzo delle Albere di Trento – polo ... exibart.com

Si parla di “deriva“ tra psicologia e filosofia - Domani a Pesar, al Alexander Museum Palace Hotel, si terrà la rassegna "7! ilrestodelcarlino.it

Viaggio nel mare delle parole. Alla ricerca del babbo tra poesia e filosofia - A celebrare la figura del padre, Ugo De Vita tra letteratura, teatro filosofia, racconta ... lanazione.it

Un nuovo viaggio fantasy sta per cominciare Tra regni in guerra, antiche leggende e poteri oscuri, esce oggi Dragonia – La leggenda della Pietra, il nuovo romanzo di P. A. Ferretti. Un’avventura epica pensata per giovani lettori e amanti del fantasy, ca - facebook.com facebook