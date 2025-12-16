Antico Vinaio la strenna di Natale ai dipendenti | 3mila euro e una settimana di ferie in più E apre a Miami

Antico Vinaio celebra un importante traguardo con un regalo di Natale ai propri dipendenti: 3mila euro e una settimana di ferie extra. In concomitanza, annuncia l'apertura di un nuovo negozio a Miami, segnando il cinquantesimo punto vendita nel mondo. Un gesto che rafforza il legame tra l'azienda e il suo team, in un anno di grandi successi e crescita internazionale.

Firenze, 16 dicembre 2025 – Un regalo di Natale per i dipendenti nell’anno in cui ha festeggiato un successo non da poco: l’apertura del cinquantesimo negozio nel mondo. Si parla di All’Antico Vinaio, la catena fiorentina nata nel 1991 che con le sue schiacciate si è espansa nel mondo tra Italia, Stati Uniti, Emirati Arabi, Regno Unito e Francia. Tommaso Mazzanti, 37 anni, ha annunciato un piano welfare 2026 che prevede fino a 3mila euro a testa per i dipendenti del gruppo. L’annuncio è arrivato durante la riunione di fine anno: Mazzanti ha comunicato la decisione direttamente ai suoi collaboratori. Lanazione.it

