All' Antico Vinaio raddoppia a Napoli | ecco dove aprirà

All'Antico Vinaio apre un nuovo locale a Napoli, raddoppiando la presenza nella città. Tommaso Mazzanti porta il suo concept “bada come la fuma” in una zona diversa da quella già esistente, ampliando così la rete di locali. L'apertura si inserisce nel piano di crescita del brand, che punta a consolidarsi nel capoluogo campano.

All'Antico Vinaio raddoppia a Napoli. Tommaso Mazzanti porta il suo “bada come la fuma” in un'altra zona della città partenopea. L'annuncio è arrivato via social, anche se non è ancora chiaro quando avverrà l'apertura. “Ricordo ancora ogni messaggio ricevuto in quel periodo dove avevo annunciato l’apertura di Napoli. Sapevo che avrei aperto in una della città più importanti per il cibo al mondo. Ma ricordo quanto ero straconvinto che Napoli sarebbe stata una delle storie più belle di AV e contro tutti i pregiudizi sarebbe stato un negozio meravigliosamente strategico sia per il business di AV sia per il legame stupendo che mi lega con questa meravigliosa città”, ha scritto Mazzanti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

