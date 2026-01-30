Weekend variabile ma asciutto | temperature miti per il periodo

Il tempo in Italia resta stabile e asciutto anche nel fine settimana, con temperature miti per il periodo. La situazione non cambierà molto, grazie a una circolazione di tipo zonale che porta correnti umide dall’Atlantico. Quindi, si prevedono giornate tranquille, senza piogge e con temperature sopra la media stagionale.

Prosegue una circolazione di tipo zonale: un flusso di correnti umide provenienti dall'Atlantico continuerà a influenzare il tempo su gran parte dell'Europa, Italia compresa. Anche sulla nostra regione persisterà per diversi giorni un regime di variabilità, con alternanza di fasi più stabili e momenti instabili, in un contesto climatico non freddo per il periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 30 gennaio 2026 Tempo Previsto: Nottetempo e al primo mattino possibili nebbie eo nubi basse, tendenti a dissolversi nel corso della mattinata.

Le condizioni meteorologiche di questa settimana sull’Europa centro-occidentale prevedono un tempo variabile, con alternanza di giornate perturbate e momenti più stabili.

Per il Capodanno a Roma, le previsioni indicano un calo delle temperature a causa di un’ondata di aria gelida proveniente da est.

