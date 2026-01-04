L’Ancona riceve la carica dai tifosi Oltre a Kouko anche Rovinelli è out

L’Ancona affronta oggi la prima partita del 2026, un momento cruciale per la squadra. Tuttavia, l’assenza di alcuni protagonisti, tra cui Kouko e Rovinelli, rappresenta una sfida significativa. Nonostante le assenze, i tifosi continuano a sostenere la squadra con entusiasmo, offrendo una carica importante per affrontare questa prova. La partita sarà un’occasione per valutare la capacità di adattamento e determinazione dell’Ancona in un momento chiave della stagione.

Per l' Ancona la prima partita del 2026 è un banco di prova importantissimo e la squadra lo affronterà oggi senza diversi suoi protagonisti. Oltre alle assenze annunciate dello squalificato Kouko, di capitan Gelonese (in ripresa) e di mister Maurizi (fermato anche lui per un turno dal giudice sportivo), non ci sarà neanche Rovinelli: il fanese s'è fermato in allenamento venerdì per un problema che inizialmente sembrava di poco conto ma che invece lo obbligherà a uno stop di un paio di settimane. Ancona a Lido di Ostia contro la capolista Ostiamare priva dei suoi due bomber – Kouko a 8 centri e Rovinelli a 5 – come pure priva di parte della sua spina dorsale: senza un centrale di difesa, senza il capitano centrocampista, senza il suo centravanti e anche senza il suo tecnico.

