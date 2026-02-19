Le pagelle Babbi fantasma Ceccarelli ingenuo Kouko la fa grossa

Il nome di Mengucci è legato a un errore che ha permesso a Rizq di segnare, ma nel complesso ha mantenuto una buona presenza in campo. Ceccarelli si è mostrato ingenuo e ha commesso alcune sbavature che hanno complicato la difesa. Kouko, invece, ha rischiato di creare problemi con un'azione rischiosa, rischiando di compromettere la partita. Pecci ha faticato a contenere Russo, sacrificandosi in fase difensiva senza poi offrire supporto in attacco. La partita si è decisa anche su questi dettagli.

Mengucci 6. Incolpevole in occasione del gol di Rizq, per il resto fa il suo. Pecci 6. Inizialmente ha il difficile compito di contenere Russo e si sacrifica con generosità, ma una volta in avanti non si vede mai. Markic 6. Comincia bene su Rizq, fa il suo compito badando al sodo. Nel finale sfiora il gol. Petito 6. Partita di sostanza come sempre in questo 2026 da protagonista. Calisto 6,5. Il migliore dei dorici, sempre puntuale nelle chiusure e negli anticipi. Proromo 6. Davvero sfortunato, si infortuna al 33' innescando involontariamente l'azione del gol della Pistoiese. Ceccarelli 5. Entra bene in partita, ma poi Russo gli sfugge e lo obbliga al fallo (dubbio) da rigore.