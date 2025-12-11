Hervé Barmasse la montagna è partigiana
Hervé Barmasse esplora il ruolo della montagna come simbolo delle contraddizioni del nostro tempo, dall'osservatorio naturale alle sfide sociali ed economiche. Dalle Alpi alle Ande, il suo racconto evidenzia il rapporto complesso tra tutela ambientale e interessi umani, sottolineando la montagna come testimone e protagonista di un mondo in continuo cambiamento.
Dalle Alpi alle Ande, dall’Hindu Kush all’Atlante, la montagna è un osservatorio privilegiato delle contraddizioni del nostro tempo ed emblema del conflitto tra diritto alla vita e logica del profitto. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Sarà l’alpinista Hervé Barmasse a chiudere ufficialmente il Festival del Gran Sasso 2025 con l’incontro–conferenza “Oltre l’Orizzonte” - facebook.com Vai su Facebook