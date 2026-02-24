Btm Italia buyer da tutto il mondo in Puglia | riflettori accesi sul Gargano e sulle sue eccellenze

Btm Italia, evento dedicato al turismo organizzato sostenuto dalla Regione Puglia, porta buyer da tutto il mondo nel Gargano, attirando operatori e operatori locali interessati alle eccellenze della zona. La manifestazione, che si tiene presso la Fiera del Levante di Bari, promuove le bellezze del territorio e favorisce incontri tra aziende e potenziali clienti. La tre giorni mira a valorizzare le risorse turistiche del Gargano e a stimolare nuove collaborazioni.

Il via ufficiale nella giornata di domani 25 febbraio. Nell’area 'Destinazione Gargano' spazio a incontri pubblici, conferenze e talk tematici con amministratori locali e rappresentanti istituzionali Prenderà il via domani, mercoledì 25 febbraio, la XII edizione di Btm Italia – Business Tourism Management, il salone del turismo organizzato e sostenuto dalla Regione Puglia e da Pugliapromozione, che si svolgerà fino a venerdì 27 febbraio presso la Fiera del Levante di Bari. L'evento rappresenta oggi il terzo polo fieristico italiano del turismo, con oltre 545 espositori tra aziende, enti e istituzioni, buyer nazionali e internazionali, tour operator e agenti di viaggio, oltre a 49. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Alla Fortezza da Basso apre Pitti Bimbo 102, oltre 100 collezioni e buyer da tutto il mondoAlla Fortezza da Basso si apre Pitti Bimbo 102, l’appuntamento dedicato alle nuove tendenze dell’abbigliamento infantile. A Vico il Festival del Teatro Popolare del Gargano punta i riflettori sul caso Orlandi e sul fenomeno HikimoriA Vico del Gargano si appresta ad inaugurare la quarta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano, dedicando quest'anno l'attenzione a temi di attualità come il caso Orlandi e il fenomeno Hikikomori. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: BTM Italia 2026, a Bari il turismo si fa visione: l’edizione più ambiziosa guarda al futuro; Presentata la XII edizione di BTM Italia: torna a Bari dal 25 al 27 febbraio l’appuntamento internazionale dedicato al turismo e alla filiera turistico?ricettiva; Btm Italia 2026 tra memoria e innovazione; Il futuro del turismo si scrive a BTM Italia 2026. BTM Italia 2026, oltre cento buyer internazionali alla scoperta della PugliaFonte: Qualitytravel.it. Un viaggio conoscitivo tra città d’arte, masserie, borghi storici e strutture ricettive di eccellenza.Il fam... L'articolo originale, consultabile qui BTM Italia 2026, oltre c ... msn.com Bari, tutto pronto alla Fiera del Levante per BtmA Bari si scaldano i motori per la XII Btm Italia, di scena alla Fiera del Levante dal 25 al 27 febbraio. Il tema di quest’anno è ri~genera ... guidaviaggi.it Dal 25 al 27 febbraio, la Nuova Fiera del Levante di Bari ospita la XII edizione di BTM Italia, l’appuntamento internazionale dove il turismo si "ri-genera" tra innovazione e identità. Scarica il programma completo su https://rpu.gl/hRJLr Vi aspettia - facebook.com facebook