L' allarme dei passanti | un uomo è stato trovato morto in un parco

Da bresciatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato trovato senza vita questa mattina in un parco cittadino. I passanti hanno dato l’allarme, preoccupati dalla scena che si presentava ai loro occhi. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Ancora una volta un parco pubblico è diventato teatro di una tragedia della marginalità e della solitudine. Nella tarda serata di venerdì, una persona senza fissa dimora è stata trovata priva di vita all’interno del parco Caduti di Nassiriya, a Brescia.La segnalazione è arrivata intorno alle 22.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

