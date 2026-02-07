L' allarme dei passanti | un uomo è stato trovato morto in un parco

Un uomo è stato trovato senza vita questa mattina in un parco cittadino. I passanti hanno dato l’allarme, preoccupati dalla scena che si presentava ai loro occhi. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Ancora una volta un parco pubblico è diventato teatro di una tragedia della marginalità e della solitudine. Nella tarda serata di venerdì, una persona senza fissa dimora è stata trovata priva di vita all'interno del parco Caduti di Nassiriya, a Brescia. La segnalazione è arrivata intorno alle 22.

